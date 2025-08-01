الحشيمي: كل عام والجيش بألف خير

في مناسبة عيد الجيش، أشار النائب إلى أنه "في هذه الأيام العصيبة التي يمرّ بها وطننا، حيث تتزايد التحديات وتتعاظم الأزمات على مختلف المستويات، نزداد قناعة بأن لا استقرار ولا سيادة ولا دولة من دون جيش وطني موحد وفاعل، يؤدي دوره الحصري في الدفاع عن الأرض والشعب والمؤسسات، ويحمي الوطن من كل اعتداء واحتلال".

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وقال في بيان: "في عيد الجيش، نتوجه بتحية إكبار وإجلال إلى هذه الجامعة، قيادة وضباطا وأفرادا، التي ما انفكّت تشكل صمام أمان الوطن، وركيزة وحدة اللبنانيين، وحامية السيادة والاستقلال، ونؤكد بأن دعم الجيش وتعزيز إمكانياته وتكريس دوره كقوة وحيدة شرعية مسؤولة عن أمن البلاد والدفاع عنها، هو في مشروع بناء دولة المواطنة والمؤسسات التي ننشدها، دولة يكون فيها القانون فوق الجميع، وتُصان فيها كرامة الإنسان وحقوقه".



وختم: "كل عام والجيش بألف خير، وكل عام ولبنان أقوى، أكثر استقرارا وازدهارا، بجيشه وشعبه، وإرادة أبنائه المخلصين".