تضرّر خلال النزاع.. مركز مراقبة تابع لليونيفيل يعود للعمل

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رُفع علم مجدداً اليوم على مركز مراقبة تابع لليونيفيل على طول الخط الأزرق في اللبونة. وكان المركز قد تضرر خلال النزاع الأخير وخضع مؤخراً لعملية ترميم شاملة.أصبح مركز "عمليات اللبونة" جاهزاً للعمل بعد جهود ترميم قامت بها وحدات هندسية متخصصة من الكتيبتين الكمبودية والإيطالية، بالتنسيق مع كل من والجيش .رفع قائد القطاع في اليونيفيل، العميد نيكولا ماندوليسي، علم الأمم المتحدة في احتفال قصير اليوم.في أعقاب النزاع، أصبحت بوابتا الدخول الجنوبية والغربية إلى المركز غير صالحتين للاستخدام، مما استلزم جهوداً كبيرة في التنظيف والترميم.على مدار 15 يوماً، عمل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل على ترميم المركز، بما في ذلك تطهير 1358 متراً مربعاً من الأراضي المحيطة به من الألغام والذخائر غير المنفجرة.إن عودة هذا المركز إلى العمل تعني تعزيز قدرة اليونيفيل على رصد الانتهاكات المحتملة لقرار 1701.منذ التوصّل إلى تفاهم حول وقف الأعمال العدائية في تشرين الثاني/ ، تعمل قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل على تطهير المناطق المحيطة بقواعدها ومراكز مراقبتها على طول الخط الأزرق من الأجسام الخطرة، بما في ذلك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة. كما بدأت البعثة بإصلاح علامات الخط الأزرق التي تضررت أو دُمرت خلال النزاع.