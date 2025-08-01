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لبنان

السفير دبور قدّم التهاني لهيكل بعيد الجيش

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:12
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زار السفير اشرف دبور  قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في زيارة وداعية، وهنأه بعيد الجيش، مثمناً "الرعاية التي يوليها العماد هيكل لابناء شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان". بدوره تمنى العماد هيكل لدبور التوفيق في مهام  الجديدة.
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 كما التقى دبور  السفير الصيني في لبنان تشين شوان دونغ والسفير الصربي ميلان ترويانوفيتش في زيارة وداعية، ووضعهما في "صورة الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي المستمر وسياسة القتل والتجويع ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس". واعرب السفيران عن اعتزازهما وتقديرهما للسفير دبور، متمنيان له التوفيق. 

 والتقى ايضا  قائد وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة العميد موسى كرنيب في زيارة وداعية. وشكر دبور لكرنيب وقيادة الجهاز ضباطاً وافراداً "سهرهم على امن البعثات الدبلوماسية، متمنياً للبنان الشقيق الامن والازدهار". بدوره تمنى كرنيب لدبور التوفيق في مهامه. (الوكالة الوطنية)
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