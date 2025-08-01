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لبنان

إليكم موعد صدور نتائج الامتحانات الرسمية لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:22
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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، أنّ نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادتي الامتياز الفني والمشرف المهني سوف تصدر يوم الجمعة الواقع فيه 1 آب 2025 عند الساعة السابعة مساءً.
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ويُمكن للطلاب المُرشّحين عن الشهادتين المذكورتين آنفًا الاطلاع على نتائجهم عبر الدخول الى أحد الموقعين التاليين:

-https://results.vte-gov.com/

- Results.vte-gov.com
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