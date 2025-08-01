غادرت إلى جهة مجهولة ولم تعد... نجلاء مفقودة (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة- البلاغ التّالي:

Advertisement





تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:





نجلاء (مواليد عام 1998، سوريّة)





التي غادرت، بتاريخ 23-7—2025، منزلها الزوجي الكائن في بلدة ، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.





لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة عرسال في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 230036-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.