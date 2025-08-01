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لبنان

آخر تصريح.. هذا ما قاله وزير الداخلية اليوم

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:05
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زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مقر قيادة وحدة القوى السيارة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، وكان في استقباله المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد وحدة القوى السيارة العميد طوني متى وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، إلى جانب عدد من الضباط والعناصر.
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واستهلت الزيارة بمناورة ميدانية لسرية حراسة وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع المجموعة الخاصة – الفهود – في وحدة القوى السيارة، حيث تضمنت سيناريوهات لمواكبة الشخصيات وتأمين حمايتها باستخدام الرصاص الحيّ.
عقب ذلك، جال الوزير الحجار على مختلف قطعات الوحدة متفقدا غرفة العمليات وغرفة القيادة والتحكم وغرفة التحليل، واطلع على أحدث الأنظمة والتجهيزات المستخدمة في إدارة المهمات الميدانية. 
 
وخلال الجولة كان عرض مفصّل حول مهام الوحدة، أبرز إنجازاتها وخططها المستقبلية في تعزيز الأمن والاستجابة السريعة.
 
وفي كلمة إلى الضباط والعناصر، شدد الوزير الحجار على أهمية تعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتق القوى الأمنية تتطلب أعلى درجات الجهوزية والانضباط لحفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين. 
 
وأثنى على جهود عناصر قوى الأمن الداخلي في حفظ الأمن والإستقرار، مشددا على التزام وزارة الداخلية والبلديات بتوفير كل أشكال الدعم لقوى الأمن الداخلي تعزيزا لقدراتها في خدمة المواطنين وحماية السلم الأهلي.
 
 
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