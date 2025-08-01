آخر تصريح.. هذا ما قاله وزير الداخلية اليوم

زار والبلديات أحمد ، مقر قيادة وحدة القوى السيارة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبية، وكان في استقباله لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد وحدة القوى السيارة العميد طوني متى وأمين سر الداخلي المركزي العميد سامي ، إلى جانب عدد من الضباط والعناصر.

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واستهلت الزيارة بمناورة ميدانية لسرية حراسة والبلديات بالتعاون مع المجموعة الخاصة – الفهود – في وحدة القوى السيارة، حيث تضمنت سيناريوهات لمواكبة الشخصيات وتأمين حمايتها باستخدام الرصاص الحيّ.

عقب ذلك، جال الوزير الحجار على مختلف قطعات الوحدة متفقدا وغرفة القيادة والتحكم وغرفة التحليل، واطلع على أحدث الأنظمة والتجهيزات المستخدمة في إدارة المهمات الميدانية.

وخلال الجولة كان عرض مفصّل حول مهام الوحدة، أبرز إنجازاتها وخططها المستقبلية في تعزيز الأمن والاستجابة السريعة.

وفي كلمة إلى الضباط والعناصر، شدد الوزير الحجار على أهمية تعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق ، مؤكدا أن المسؤولية الملقاة على عاتق القوى الأمنية تتطلب أعلى درجات الجهوزية والانضباط لحفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين.

وأثنى على جهود عناصر في حفظ الأمن والإستقرار، مشددا على وزارة الداخلية والبلديات بتوفير كل أشكال الدعم لقوى الأمن الداخلي تعزيزا لقدراتها في خدمة المواطنين وحماية السلم الأهلي.