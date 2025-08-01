رسامني ناقش مشاريع تنموية مع نواب والتقى مسؤولة "إير فرانس" قبل مغادرتها

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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني بعد ظهر اليوم في مكتبه، مديرة مكتب الخطوط الجوية في لور دانيي، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها، وقدمت له المديرة الجديدة كريستين كوانتين التي ستتسلم مهامها في .وتمنى رسامني التوفيق لدانيي في مهامها المستقبلية، مرحبا بكوانتين، ومؤكدا "أهمية التعاون المستمر بين الوزارة وشركات الطيران العاملة في لبنان، لا سيما "إير فرانس" التي تربط بيروت بالعواصم الأوروبية".وفي سياق منفصل، عقد وزير الاشغال سلسلة لقاءات مع النواب: ، جهاد الصمد وآلان عون، وبحث معهم في ملفات إنمائية مناطقية تدخل ضمن اختصاص الوزارة، لا سيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية.وأكد رسامني حرصه على "التعاون لما فيه مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات في مختلف المناطق ". (الوكالة الوطنية)