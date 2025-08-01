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لبنان

معلومات متضاربة عن مصير مهمّة براك في لبنان.. ماذا كشفت؟

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:50
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برزت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءٌ تتعلق بمصير مهمة الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك وذلك بعد حديثٍ عن إستبداله بموفد آخر.
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ما القصة؟
 
خلال ساعات يوم الجمعة، ترددت معلومات تفيد بان براك لم يعد مُكلفاً بالعمل على الملف اللبناني، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية ستعيد تكليف الموفدة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس بالملف اللبناني.
 
المسألة هذه نفتها الخارجية الأميركية في تصريح لقناة "العربية"، مؤكدة أنه "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة براك إلى لبنان".
 
في المقابل، كشفت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن أنباء أخرى، مشيرة إلى أن هناك اتجاه إلى إناطة الملف اللبناني للسفير الأميركي المُعيّن حديثاً ميشال عيسى وهو من أصولٍ لبنانيَّة. 
 
الشبكة عينها قالت إنَّ "براك أبلغ الرؤساء اللبنانيين الثلاثة في زيارته الأولى إلى بيروت أنه سيستلم الملف اللبناني لشهرين فقط"، مشيرة إلى أنَّ "براك قال للمسؤولين اللبنانيين أيضاً أن زيارته خلال تموز الماضي هي الأخيرة".

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