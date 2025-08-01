معلومات متضاربة عن مصير مهمّة براك في لبنان.. ماذا كشفت؟

برزت خلال الساعات القليلة الماضية أنباءٌ تتعلق بمصير مهمة الموفد الأميركي إلى وذلك بعد حديثٍ عن إستبداله بموفد آخر.

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ما القصة؟

خلال ساعات يوم الجمعة، ترددت معلومات تفيد بان لم يعد مُكلفاً بالعمل على الملف اللبناني، مشيرة إلى أن ستعيد تكليف الموفدة الأميركية السابقة بالملف اللبناني.

المسألة هذه نفتها الخارجية الأميركية في تصريح لقناة "العربية"، مؤكدة أنه "لا صحة للأنباء عن إنهاء مهمة براك إلى لبنان".

في المقابل، كشفت شبكة " عربية" عن أنباء أخرى، مشيرة إلى أن هناك اتجاه إلى إناطة الملف اللبناني للسفير الأميركي المُعيّن حديثاً ميشال وهو من أصولٍ لبنانيَّة.

الشبكة عينها قالت إنَّ "براك أبلغ الرؤساء اللبنانيين الثلاثة في زيارته الأولى إلى أنه سيستلم الملف اللبناني لشهرين فقط"، مشيرة إلى أنَّ "براك قال للمسؤولين اللبنانيين أيضاً أن زيارته خلال الماضي هي الأخيرة".