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لبنان

فضل الله هنأ الطلاب: إرادة التفوق والنجاح قهرت كل التحديات

Lebanon 24
01-08-2025 | 11:48
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تقدَّم العلّامة السيّد علي فضل الله بالتهنئة والتبريك إلى الطلّاب الأعزّاء في لبنان، ولا سيّما طلّاب مدارس جمعيّة المبرّات الخيريّة، الناجحين في الامتحانات الرسميّة للشهادة الثانويّة، والذين حقّقوا نتائج باهرة وحصدوا المراتب الأولى، مؤكّدًا أنّ "إرادة التفوّق والنجاح والإنجاز  والعلم والصمود استطاعت أن تقهر كلّ التحدّيات والضغوط.". (الوكالة الوطنية)
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