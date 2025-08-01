فضل الله هنأ الطلاب: إرادة التفوق والنجاح قهرت كل التحديات

تقدَّم العلّامة السيّد بالتهنئة والتبريك إلى الطلّاب الأعزّاء في ، ولا سيّما طلّاب مدارس جمعيّة المبرّات الخيريّة، الناجحين في الامتحانات الرسميّة للشهادة الثانويّة، والذين حقّقوا نتائج باهرة وحصدوا المراتب الأولى، مؤكّدًا أنّ "إرادة التفوّق والنجاح والإنجاز والعلم والصمود استطاعت أن تقهر كلّ التحدّيات والضغوط.". (الوكالة الوطنية)

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