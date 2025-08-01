بحث ثنائي بين مخزومي وسفيرة سويسرا حول الأوضاع العامة

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استقبل النائب سفيرة ماريون ويشلت. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في والمنطقة.وكتب مخزومي، عبر منصة "أكس": "تشرفت باستقبال سفيرة سويسرا في لبنان ماريون ويشلت. وخلال اللقاء، تم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في ظل التطورات الأخيرة والمتسارعة التي نشهدها، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات. جددت تأكيد ضرورة الحكومة تطبيق القرار 1701 الذي ينص على سحب السلاح غير الشرعي وحصر السلاح في يد ، وبحثت مع السفيرة في الوضع الاقتصادي والبدء بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، أن تكون هناك نوايا حقيقية وجدية من الحكومة العتيدة لبذل الجهود لإخراج بلدنا وشعبنا من الأزمات التي يعاني منها". (الوكالة الوطنية)