تأمين مستحقات موظفي "تلفزيون لبنان" بدعم مالي جديد

Advertisement

اعلنت إدارة "تلفزيون " في بيان انه بعد "متابعتها موضوع التأمين للموظفين، ومراجعة ، تبلغت اليوم من الوزير موافقته على طلب صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 الذي كان تقدم به وزير الاعلام المحامي لتغطية نفقات التأمين العائدة للعاملين في تلفزيون لبنان.وقد طلب الوزير جابر من مديريتي الصرفيات والخزينة السير بالإجراءات اللازمة لصرف الاعتماد وفق الآليات المعتمدة".واكدت إدارة" تلفزيون لبنان"أنها "لن تدخر جهداً في توفير للموظفين، بما يضمن لهم بيئة عمل سليمة تشجع على أداء واجبهم المهني. كما تسعى الإدارة إلى ضمان استقرار العاملين في المؤسسة بما يساهم في تحقيق العمل السليم ويساعدهم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذه المؤسسة الوطني"، شاكرة للوزيرين وجابر وللمدير العام لوزارة المال " متابعتهم الكريمة".