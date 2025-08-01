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لبنان

تأمين مستحقات موظفي "تلفزيون لبنان" بدعم مالي جديد

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:16
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اعلنت إدارة "تلفزيون لبنان" في بيان انه بعد "متابعتها موضوع التأمين للموظفين، ومراجعة وزارة المالية، تبلغت  اليوم من الوزير  ياسين جابر موافقته على طلب صرف اعتماد مالي من احتياطي موازنة العام 2025 الذي كان تقدم به وزير الاعلام المحامي بول مرقص لتغطية نفقات التأمين العائدة للعاملين في تلفزيون لبنان.
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وقد طلب الوزير جابر من مديريتي الصرفيات والخزينة السير بالإجراءات اللازمة لصرف الاعتماد وفق الآليات المعتمدة".

 واكدت إدارة" تلفزيون لبنان"أنها "لن تدخر جهداً في توفير حياة كريمة للموظفين، بما يضمن لهم بيئة عمل سليمة تشجع على  أداء واجبهم المهني. كما تسعى الإدارة إلى ضمان استقرار العاملين في المؤسسة بما يساهم في تحقيق العمل السليم ويساعدهم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم لخدمة هذه المؤسسة الوطني"،  شاكرة للوزيرين مرقص وجابر وللمدير العام لوزارة المال جورج معراوي" متابعتهم الكريمة". 
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