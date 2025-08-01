Advertisement

لبنان

من "جرحى الحرب".. طلاب تفوقوا في "الترمينال" (صور)

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1399534-638896731044598140.png
Doc-P-1399534-638896731044598140.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصدت الطالبة الجريحة حوراء علي حمزة، ابنة بلدة الخضر البقاعية، درجة "جيد جدًا" في امتحانات الثانوية العامة في فرع علوم الحياة، على الرغم من فقدانها للبصر خلال الحرب.
Advertisement


فيما تفوق الشاب الجريح علي فؤاد برجي، ابن بلدة ميس الجبل الجنوبية، في امتحانات الثانوية العامة في فرع علوم الحياة، محققًا معدل 18.25 بدرجة "جيد جدًا"، رغم إصابته البليغة.




كما تميز التلميذ الجريح محمد عبدالله الشرتوني من بلدة ميس الجبل، الذي فقد عينه وأصابع يده، في امتحانات الثانوية العامة في فرع الإنسانيات، حيث حصد المركز الثامن على صعيد لبنان.






أما التلميذ الجريح حسن حسين بحسون، الذي فقد إحدى عينيه في الحرب، فقد نال درجة "جيد" في الامتحانات الرسمية في فرع الاجتماع والاقتصاد.

مواضيع ذات صلة
ظاهرة تنتشر بين طلاب "الترمينال" وتثير جدلاً بين الأهالي
lebanon 24
01/08/2025 23:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما لوحظ بعد صدور نتائج "الترمينال"
lebanon 24
01/08/2025 23:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي فوق البقاع وفوق مدينة صور والساحل الجنوبي
lebanon 24
01/08/2025 23:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجمارك" تضبط محاولات تهريب بقيمة تفوق 750 مليون ليرة!
lebanon 24
01/08/2025 23:10:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:39 | 2025-08-01
15:36 | 2025-08-01
15:21 | 2025-08-01
15:17 | 2025-08-01
15:12 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24