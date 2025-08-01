من "جرحى الحرب".. طلاب تفوقوا في "الترمينال" (صور)

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حصدت الطالبة الجريحة حوراء ، ابنة بلدة الخضر البقاعية، درجة "جيد جدًا" في امتحانات الثانوية العامة في فرع علوم الحياة، على الرغم من فقدانها للبصر خلال الحرب.



فيما تفوق الشاب الجريح علي برجي، ابن بلدة الجنوبية، في امتحانات الثانوية العامة في فرع علوم الحياة، محققًا معدل 18.25 بدرجة "جيد جدًا"، رغم إصابته البليغة.









كما تميز التلميذ الجريح الشرتوني من بلدة ميس الجبل، الذي فقد عينه وأصابع يده، في امتحانات الثانوية العامة في فرع الإنسانيات، حيث حصد المركز الثامن على صعيد .











فيما تفوق الشاب الجريح علي برجي، ابن بلدة الجنوبية، في امتحانات الثانوية العامة في فرع علوم الحياة، محققًا معدل 18.25 بدرجة "جيد جدًا"، رغم إصابته البليغة.كما تميز التلميذ الجريح الشرتوني من بلدة ميس الجبل، الذي فقد عينه وأصابع يده، في امتحانات الثانوية العامة في فرع الإنسانيات، حيث حصد المركز الثامن على صعيد .



أما التلميذ الجريح حسن حسين بحسون، الذي فقد إحدى عينيه في الحرب، فقد نال درجة "جيد" في الامتحانات الرسمية في فرع الاجتماع والاقتصاد.



