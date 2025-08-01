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لبنان

رسميًا... سلام وقّع مرسوم التشكيلات القضائية

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:27
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كتب رئيس الحكومة نواف سلام، مساء اليوم، عبر حسابه على منصة "إكس":
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"وقّعت بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، ممّا سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة".

تابع سلام: "وانتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين باقرار مجلس النواب بالأمس مشروع إستقلالية القضاء العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء،
واهنئهم كذلك بإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، وهو يشكل المدخل الضروري لمشروع قانون"الفجوة المالية" الذي نعمل على الإسراع بانجازه، كونه القانون الذي سوف يحفظ حقوق المودعين".

ختم: "وأؤكّد لكل اللبنانيين ان حكومتنا، كما وعدت، ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من اجل الإنقاذ".
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