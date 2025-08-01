رسميًا... سلام وقّع مرسوم التشكيلات القضائية

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"وقّعت بعد ظهر اليوم مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها ، ممّا سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة".تابع سلام: "وانتهز هذه الفرصة لأهنىء اللبنانيين باقرار مجلس النواب بالأمس مشروع إستقلالية العدلي الذي سيساهم بدوره في تعزيز ثقة المتقاضين كما المستثمرين بالقضاء،واهنئهم كذلك بإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف، وهو يشكل المدخل الضروري لمشروع قانون" المالية" الذي نعمل على الإسراع بانجازه، كونه القانون الذي سوف يحفظ حقوق المودعين".ختم: "وأؤكّد لكل اللبنانيين ان حكومتنا، كما وعدت، ماضية في إنجاز كل الإصلاحات الضرورية من اجل الإنقاذ".