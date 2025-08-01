فيديو مروّع لانقلاب شاحنة في لبنان.. شاهدوه!

نشرت جمعية "اليازا"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوثق لحظة انقلاب شاحنة محملة بـ"الزفت" على .

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وأظهر الفيديو كيف أن الشاحنة انقلبت عند أحد المنعطفات قبل أن تستقر على جانب الطريق.