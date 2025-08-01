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لبنان

أثناء الخدمة.. الموت يخطف حياة "عسكري"!

Lebanon 24
01-08-2025 | 12:47
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توفي المعاون أول في قوى الأمن الداخلي خالد خضر، صباح اليوم الجمعة، إثر عارض صحي مفاجئ أثناء وجوده داخل مركز خدمته في السراي الحكومي.
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وسارعت الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، لكن الفقيد فارق الحياة قبل أن يُنقل إلى المستشفى.

يُذكر أن المعاون أول خضر ينحدر من بلدة دنبوعكار، ويُعرف بين زملائه بحسن سمعته وانضباطه المهني.
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