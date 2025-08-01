أثناء الخدمة.. الموت يخطف حياة "عسكري"!

توفي المعاون أول في ، الجمعة، إثر عارض صحي مفاجئ أثناء وجوده داخل مركز خدمته في السراي الحكومي.

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وسارعت الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، لكن الفقيد فارق الحياة قبل أن يُنقل إلى المستشفى.



يُذكر أن المعاون أول خضر ينحدر من بلدة – ، ويُعرف بين زملائه بحسن سمعته وانضباطه المهني.