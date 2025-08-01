الحوت: آن الأوان لحصر دور الدفاع بالجيش ودعمه في حماية السيادة

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كتب عبر حسابة على منصة "اكس": "‏في هذه الأيام الصعبة التي تمر على بلدنا الحبيب، نزداد تمسكاً بدور الجيش الذي آن الأوان ليكون دوراً حصرياً في الحفاظ على السيادة وعلى الأمن، وعلى مواجهة اعتداءات العدو واحتلاله، وذلك بدعم جميع أبناء الوطن.كل التحية للجيش اللبناني قيادةً وأفراداً في يومه الوطني، وكل الرعاية لهذه الجامعة لتستمر في رسالتها في حماية حدود الوطن وسيادته واستقلاله، وفي دورها في بناء دولة المواطنة والمؤسسات التي نطمح اليها لتكون راعية لجميع اللبنانيين.كل عام ولبنان أقوى وأكثر استقراراً وازدهاراً بجيشه وأبنائه".