Advertisement

لبنان

الحجار بحث التعاون مع "فليحان المالي" والتقى دبور في زيارة وداعية

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1399553-638896762908154512.png
Doc-P-1399553-638896762908154512.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي" لميا مبيض بساط. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون بين الوزارة والمعهد، لا سيما في ما يتعلق بتدريب البلديات وقطعات الوزارة المختلفة على قانون الشراء العام وتعزيز الشفافية في العمل الإداري.
Advertisement

كما التقى السفير أشرف دبور في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. (الوكالة الوطنية)
 
مواضيع ذات صلة
السفير دبور إلتقى المفتي قبلان في زيارة وداعية
lebanon 24
01/08/2025 23:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أسامة سعد يزور السفير أشرف دبور في زيارة وداعية
lebanon 24
01/08/2025 23:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاءات وداعية بين دبور وعدد من السفراء
lebanon 24
01/08/2025 23:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
إقليم "فتح" في لبنان يودّع السفير دبور بزيارة تكريمية
lebanon 24
01/08/2025 23:09:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:39 | 2025-08-01
15:36 | 2025-08-01
15:21 | 2025-08-01
15:17 | 2025-08-01
15:12 | 2025-08-01
14:56 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24