الحجار بحث التعاون مع "فليحان المالي" والتقى دبور في زيارة وداعية

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، رئيسة " والاقتصادي" لميا مبيض بساط. وخلال اللقاء، تم البحث في سبل التعاون بين الوزارة والمعهد، لا سيما في ما يتعلق بتدريب البلديات وقطعات الوزارة المختلفة على وتعزيز الشفافية في العمل الإداري.كما التقى السفير في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الديبلوماسية. (الوكالة الوطنية)