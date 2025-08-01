ما جديد جلسة الحكومة بشأن "سلاح حزب الله"؟

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر حكومية قولها، اليوم الجمعة، إنه ما من اتفاق نهائيّ على مخرج جلسة الحكومة المقررة الأسبوع المقبل بشأن إقرار بند سحب سلاح " "، مشيرة إلى أنَّ الأخير يربطُ مشاركته في الجلسة بنتائج الاتصالات مع انفتاح على صيغة تؤكد حصرية السلاح.

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وأوضحت القناة أنَّ الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء لم يسبقها أيّ اتفاق، إذ تكثفت الاتصالات بعد إعلان رئيس الحكومة عن الموعد.