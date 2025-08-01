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لبنان

الراعي من إهدن: لبنان بحاجة إلى قادة يزهدون بأنفسهم لا رجال صفقات

Lebanon 24
01-08-2025 | 13:47
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أحيت نيابة إهدن–زغرتا في الأبرشية البطريركية المارونية اليوم الثاني من احتفالات عيد مولد الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي، والذكرى السنوية الأولى لتطويبه، في احتفال روحي وشعبي استُهلّ باستقبال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمام كنيسة مار ماما، وانطلق موكب المؤمنين إلى كنيسة مار جرجس في إهدن حيث يرقد ضريح الطوباوي.
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ترأس الراعي القداس الإلهي، بمشاركة عدد من المطارنة والكهنة، وبحضور سياسي وشعبي واسع تقدّمه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، النواب ميشال الدويهي وطوني فرنجية، ممثلو أحزاب، رؤساء بلديات واتحادات، وشخصيات روحية ومدنية.

وفي عظته، شدد الراعي على دعوة الرب إلى الزهد واتباع الحق، مستشهدًا بسيرة الطوباوي الدويهي الذي عاش قديسًا ومربّيًا ومدافعًا عن الهوية المارونية، مشيرًا إلى أنه "رجل دولة كتب إلى قناصل العالم وواجه الاحتلالات بروح الخدمة". وأضاف: "لبنان اليوم بحاجة إلى قادة يزهدون بأنانياتهم ويحكمون بالضمير لا بالمصلحة".

ودعا الراعي إلى بناء دولة عادلة مدنية، تُصان فيها الكرامة وتُكرّس فيها المواطنة، قائلاً: "لا ثقة بلا عدالة، ولا مواطنة بلا مصالحة".

واختُتم الاحتفال ببركة "الهريسة" في ساحة التمثال، بمشاركة الأهالي والزوار في أجواء من الفرح الروحي والتقاليد العائلية.
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