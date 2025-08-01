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لبنان

المحكمة الابتدائية في بيروت توقف انتخابات "فريق الروشة" في "القومي" لعدم شرعيته

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
01-08-2025 | 14:14
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أصدرت المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة بقضايا الجمعيات بتاريخ 31/7/2025 في الدعوى المرفوعة من الحزب السوري القومي الاجتماعي، قراراً بوقف دعوة ما يسمى فريق الروشة في القومي لإجراء انتخابات لما يسمى أعضاء مجلس أعلى وأعضاء هيئة منح رتبة الأمانة لعدم شرعية الفريق المذكور.
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وأبلغت المحكمة وزارة الداخلية المديرية العامة للشؤون السياسية القرار الذي سُجل لديها تحت الرقم 10824 لإجراء المقتضى.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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