المحكمة الابتدائية في بيروت توقف انتخابات "فريق الروشة" في "القومي" لعدم شرعيته

أصدرت الناظرة بقضايا الجمعيات بتاريخ 31/7/2025 في الدعوى المرفوعة من ، قراراً بوقف دعوة ما يسمى فريق في القومي لإجراء انتخابات لما يسمى أعضاء مجلس أعلى وأعضاء هيئة منح رتبة الأمانة لعدم شرعية الفريق المذكور.

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وأبلغت المحكمة للشؤون السياسية القرار الذي سُجل لديها تحت الرقم 10824 لإجراء المقتضى.