28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري يعلن تأهل صيدا في مسابقة عاصمة المدن المتوسطية للحوار الثقافي
Lebanon 24
01-08-2025
|
14:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن النائب
عبد الرحمن البزري
أن مدينة
صيدا
قد تأهّلت إلى الأدوار النهائية ضمن مسابقة "عاصمة المدن المتوسّطية للثقافة والحوار" لعام 2027، معتبرًا هذا الإنجاز خطوة نوعية تُحسب لوزارة الثقافة والوزير غسان سلامة، إلى جانب عدد من المؤسسات الأهلية التي ساهمت بفعالية في إعداد ملف ترشّح المدينة، والدور الهام الذي قامت به بلدية صيدا.
Advertisement
وأكد
البزري
أن هذا الإنجاز الهام يجب أن يكون دافعًا لمزيد من التعاون والتكاتف بين مختلف الجهات المعنية، بهدف بلوغ الغاية المرجوة، وهي فوز مدينة صيدا بلقب "عاصمة المدن المتوسّطية للثقافة والحوار" لعام 2027.
ولفت إلى أن "هذا الفوز، إن تحقّق، فسيُكرّس صيدا كمركز رائد للأنشطة الثقافية، الفنية، والتراثية والندوات الحوارية على مستوى حوض البحر المتوسّط، ويُعيد التركيز على مكانتها التاريخية والحضارية". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
رجي عرض هاتفيا مع مفوضة الشراكة المتوسطية في الاتحاد الاوروبي التطورات وملف النازحين
Lebanon 24
رجي عرض هاتفيا مع مفوضة الشراكة المتوسطية في الاتحاد الاوروبي التطورات وملف النازحين
01/08/2025 23:10:40
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري بحث والعميد حرب في الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب
Lebanon 24
البزري بحث والعميد حرب في الأوضاع الأمنية في صيدا والجنوب
01/08/2025 23:10:40
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا
Lebanon 24
البزري تابع مع وزير الداخلية الأوضاع في صيدا
01/08/2025 23:10:40
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري يناقش مع وفد من الأمن العام تعزيز الأمن في صيدا
Lebanon 24
البزري يناقش مع وفد من الأمن العام تعزيز الأمن في صيدا
01/08/2025 23:10:40
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب
Lebanon 24
عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب
15:39 | 2025-08-01
01/08/2025 03:39:39
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!
Lebanon 24
في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!
15:36 | 2025-08-01
01/08/2025 03:36:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما لوحظ بعد صدور نتائج "الترمينال"
Lebanon 24
هذا ما لوحظ بعد صدور نتائج "الترمينال"
15:17 | 2025-08-01
01/08/2025 03:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
15:12 | 2025-08-01
01/08/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
Lebanon 24
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
06:56 | 2025-08-01
01/08/2025 06:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
Lebanon 24
نادين الراسي: لهذا السبب لم أٌقدّم التعازي بوفاة زياد الرحباني
09:35 | 2025-08-01
01/08/2025 09:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
استعدوا لأقسى موجة لاهبة ستضرب لبنان قريبا.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
04:41 | 2025-08-01
01/08/2025 04:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
Lebanon 24
بالصور... مراسل الـ"أم تي في" في المستشفى
16:15 | 2025-07-31
31/07/2025 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ: "فيه ناس ما بتعرف اني ابن ابراهيم مرعشلي"
10:27 | 2025-08-01
01/08/2025 10:27:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:39 | 2025-08-01
عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب
15:36 | 2025-08-01
في الكورة.. العثور على "جثة شابة" داخل منزل!
15:21 | 2025-08-01
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:17 | 2025-08-01
هذا ما لوحظ بعد صدور نتائج "الترمينال"
15:12 | 2025-08-01
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
14:56 | 2025-08-01
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
01/08/2025 23:10:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24