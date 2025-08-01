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لبنان

في طرابلس.. حادث مأسوي يُنهي حياة طفلة!

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:45
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توفيت الطفلة السورية "ر.ن." (3 سنوات) في مدينة طرابلس، اليوم الجمعة، إثر تعرُّضها لحادث مأسوي بعد سقوطها في النهر بمنطقة الشلفة.
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وعملت فرق الإسعاف على انتشال جثة الفتاة ونقلها إلى دار الشفاء.

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