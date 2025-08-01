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لبنان

جنبلاط يتصل بغوتيريش.. وتشديدٌ على أهمية استقرار لبنان وسوريا

Lebanon 24
01-08-2025 | 14:51
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أجرى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث معه في آخر التطورات الاقليمية.
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وشدّد جنبلاط وغوتيريش على أهمية الاستقرار في سوريا ولبنان.
 
 
 
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