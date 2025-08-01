جنبلاط يتصل بغوتيريش.. وتشديدٌ على أهمية استقرار لبنان وسوريا

أجرى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" ، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً بالأمين العام للأمم المتحدة وبحث معه في آخر التطورات الاقليمية.

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وشدّد وغوتيريش على أهمية الاستقرار في ولبنان.