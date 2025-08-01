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لبنان
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
01-08-2025
|
15:21
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تبين أنَّ مصارف مختلفة باتت تعتمد بشكل أساسيّ على إيداع أوراق نقدية من ورقة الـ100 دولار القديمة في صرافاتها الآلية.
وللعلم، فإنَّ هذه الأوراق النقدية القديمة تُعتبر سارية المفعول مثل الـ100 دولار ذات الطبعة البيضاء، وذلك وفق تعميم صادر عن
مصرف لبنان
.
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لكن ما ظهر في الوقت نفسه هو أن مواطنين سعوا لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية لاستبدالها بأخرى، لكن هذه المحاولات لم تنجح.
ويعود سبب إقدام المواطنين على هذه الخطوة إلى أن هناك متاجر ومراكز استهلاكية ما زالت لا تقبل ورقة الـ100 دولار القديمة، ما يؤدي بهم إلى استبدالها لدى صرافين متجولين شرط دفع "عمولة".
ما يشهده سوق الصرف من تقاضي عمولات على "الدولارات القديمة" يمثل مخالفة، لكن مسألة ضبط هذا الأمر لم تتحقق حتى الآن.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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