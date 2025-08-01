Advertisement

لبنان

خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
01-08-2025 | 15:21
A-
A+

Doc-P-1399592-638896837603567934.jpg
Doc-P-1399592-638896837603567934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تبين أنَّ مصارف مختلفة باتت تعتمد بشكل أساسيّ على إيداع أوراق نقدية من ورقة الـ100 دولار القديمة في صرافاتها الآلية.
 
وللعلم، فإنَّ هذه الأوراق النقدية القديمة تُعتبر سارية المفعول مثل الـ100 دولار ذات الطبعة البيضاء، وذلك وفق تعميم صادر عن مصرف لبنان.
Advertisement
 
لكن ما ظهر في الوقت نفسه هو أن مواطنين سعوا لإيداع تلك الأوراق في الصرافات الآلية لاستبدالها بأخرى، لكن هذه المحاولات لم تنجح.
 
ويعود سبب إقدام المواطنين على هذه الخطوة إلى أن هناك متاجر ومراكز استهلاكية ما زالت لا تقبل ورقة الـ100 دولار القديمة، ما يؤدي بهم إلى استبدالها لدى صرافين متجولين شرط دفع "عمولة".
 
ما يشهده سوق الصرف من تقاضي عمولات على "الدولارات القديمة" يمثل مخالفة، لكن مسألة ضبط هذا الأمر لم تتحقق حتى الآن.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
خبرٌ عن الـ100 دولار.. انتبهوا لهذا الأمر
lebanon 24
02/08/2025 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: 84% من المودعين لديهم حسابات دون الـ100 ألف دولار
lebanon 24
02/08/2025 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد مصرف لبنان؟ خبرٌ عن الليرة
lebanon 24
02/08/2025 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الليرة اللبنانية.. خبر جديد
lebanon 24
02/08/2025 03:34:08 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-08-01
17:23 | 2025-08-01
16:58 | 2025-08-01
16:56 | 2025-08-01
16:38 | 2025-08-01
16:35 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24