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لبنان

عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب

Lebanon 24
01-08-2025 | 15:39
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على منصة "إكس":
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"لم أفهم بعد كيف يستبدل برّاك حياة أميركيين سقطوا في السويداء برزمة من مصالحه. هذا ضرب لكل القيم والقوانين الأميركية ونطالب الجالية الدرزية بإعداد ملف قانوني ضده".
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