عن برّاك... هذا ما قاله وئام وهاب

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"لم أفهم بعد كيف يستبدل برّاك حياة أميركيين سقطوا في برزمة من مصالحه. هذا ضرب لكل القيم والقوانين الأميركية ونطالب الجالية الدرزية بإعداد ملف قانوني ضده".