في منطقة لبنانية.. أطلق النار على شقيقه وفرّ هارباً!

وقع إشكال في مدينة الميناء ، تطوّر إلى إطلاق نار، دون وقوع إصابات.

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وأفادت المعلومات أنّ مطلقي النار فرّوا إلى جهة مجهولة، فيما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً بالحادثة.

وفي الميناء أيضاً، أقدم المدعو "م. م" على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه شقيقه "أ. م" بمحلة زقاق الطاحون في في دون أن يُصاب الأخير بأي أذى، فيما لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات فإن الحادثة جاءت على خلفية خلافات عائلية بين الطرفين.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة، وباشرت العمل على تحديد مكان مطلق النار وتوقيفه.

على صعيد آخر، دهمت دورية من مخابرات الجيش أحد المنازل في منطقة التل - طرابلس بالقرب من حلويات المبسوط، حيث تم توقيف المدعو "أ.ق" سوري الجنسية وضُبطت بحوزته بندقية حربية.

وجاءت عملية التوقيف بعد قيام المذكور بعد ظهر اليوم بإطلاق النار في الهواء ابتهاجاً بنجاح شقيقته في العامة.