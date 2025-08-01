تيمور جنبلاط: دعم الجيش لا يكون بالكلام بل بتأكيد دوره الشرعي في حماية الوطن

كتب رئيس " الإشتراكي"، ، عبر حسابه على منصة "أكس": "المعايدة للجيش تكون بتحية المؤسسة وجميع أفرادها على تفانيهم، وبتحية ، وتقدير التضحيات، وأن نؤكد ضرورة الدعم الكامل بكل الحاجات من عتاد وعديد وتمويل، وبقرار ثابت أن الجيش هو المؤسسة الشرعية المعنية بالدفاع عن البلاد وبسط واحتكار السلاح".

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