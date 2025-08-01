Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط: دعم الجيش لا يكون بالكلام بل بتأكيد دوره الشرعي في حماية الوطن

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:56
A-
A+
Doc-P-1399618-638896895238784659.png
Doc-P-1399618-638896895238784659.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب تيمور جنبلاط، عبر حسابه على منصة "أكس": "المعايدة للجيش تكون بتحية المؤسسة وجميع أفرادها على تفانيهم، وبتحية الشهداء، وتقدير التضحيات، وأن نؤكد ضرورة الدعم الكامل بكل الحاجات من عتاد وعديد وتمويل، وبقرار ثابت أن الجيش هو المؤسسة الشرعية المعنية بالدفاع عن البلاد وبسط سيادة الدولة واحتكار السلاح".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حملة لجمعية "نضال لأجل الإنسان" عن حماية الأطفال برعاية تيمور جنبلاط
lebanon 24
02/08/2025 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش التقى تيمور جنبلاط ووفداً من "التقدمي" والنائب حنكش
lebanon 24
02/08/2025 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في عيد الجيش: هو قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه لحماية الوطن
lebanon 24
02/08/2025 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة الضامن الحقيقي لحماية الوطن
lebanon 24
02/08/2025 03:35:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2025-08-01
17:23 | 2025-08-01
16:58 | 2025-08-01
16:38 | 2025-08-01
16:35 | 2025-08-01
16:23 | 2025-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24