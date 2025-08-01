إشكال كبير في طرابلس.. هل من إصابات؟

عملت وحدات من الجيش، مساء اليوم، على تطويق إشكالٍ فردي وقع بين عدد من الشبان في شارع البقار – في .

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وذكرت المصادر أنه تم احتواء الإشكال بسرعة دون تسجيل أي إصابات.



وفي الوقت نفسه تداولت بعض مجموعات الواتساب أخباراً عن قطع للطريق في الشارع المذكور إلا أن هذه المعلومات تبينت غير دقيقة، إذ نشر فيديو يُظهر أن الحركة طبيعية ولا يوجد أي قطع للسير في المحلة.

وتؤكد المصادر الأمنية أن الوضع والحياة في المنطقة تسير بشكل طبيعي.