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لبنان

إشكال كبير في طرابلس.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
01-08-2025 | 16:58
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عملت وحدات من الجيش، مساء اليوم، على تطويق إشكالٍ فردي وقع بين عدد من الشبان في شارع البقار – منطقة القبة في طرابلس.
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وذكرت المصادر أنه  تم احتواء الإشكال بسرعة دون تسجيل أي إصابات.
 
 
وفي الوقت نفسه تداولت بعض مجموعات الواتساب أخباراً عن قطع للطريق في الشارع المذكور إلا أن هذه المعلومات تبينت غير دقيقة، إذ نشر فيديو يُظهر أن الحركة طبيعية ولا يوجد أي قطع للسير في المحلة.
 
وتؤكد المصادر الأمنية أن الوضع تحت السيطرة والحياة في المنطقة تسير بشكل طبيعي.
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