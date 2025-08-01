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لبنان

صعوبات

Lebanon 24
01-08-2025 | 17:23
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ما يزال المواطنون يواجهون صعوبات لجهة استبدال الدولارات بين السحب من الخارج والتعامل في الاسواق، لا سيما لجهة البيع وقبول بعض الأوراق الدولارية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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