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لبنان

تغيير الأشخاص لا يؤثّر على القرارات

Lebanon 24
01-08-2025 | 18:00
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قلَّلت مصادر على تواصل مع الخارجية الأميركية ان تغيير الأشخاص لا يؤثر على القرارات المتعلقة بلبنان او غيره من دول المنطقة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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