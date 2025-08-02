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لبنان

لمناسبة عيد الجيش: شيخ العقل: هو الأجدر بمواجهة التحديات

Lebanon 24
02-08-2025 | 02:51
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 حيّا شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى الجيش في عيده، وكتب على منصة "X": "تحية للجيش اللبناني في عيده. عليه نعوّل وبتماسكه نطمئن إلى تماسك الوطن, إذ هو المؤسسة الضامنة لاستقلال لبنان وأمن شعبه".
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اضاف: "فلتكن وحدتنا مصانة بوحدة الجيش، وقوتنا مستمَدة من قوته، وليكن دأبنا جميعاً مضاعفة قدراته وتعزيز دوره، فهو الأجدر بمواجهة التحديات في ظل ما تشهده المنطقة من مخططات".
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