لمناسبة عيد الجيش: شيخ العقل: هو الأجدر بمواجهة التحديات

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حيّا شيخ العقل لطائفة الموحّدين الشيخ الدكتور الجيش في عيده، وكتب على منصة "X": "تحية للجيش اللبناني في عيده. عليه نعوّل وبتماسكه نطمئن إلى تماسك الوطن, إذ هو المؤسسة الضامنة لاستقلال وأمن شعبه".اضاف: "فلتكن وحدتنا مصانة بوحدة الجيش، وقوتنا مستمَدة من قوته، وليكن دأبنا جميعاً مضاعفة قدراته وتعزيز دوره، فهو الأجدر بمواجهة التحديات في ظل ما تشهده المنطقة من مخططات".