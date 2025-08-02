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لا يزال أهالي ـ يُعانون من تفاقم ظاهرة "الدعارة" بين المنازل وعلى مرأى الناس من دون أي حسيب أو رقيب على الرغم من رفعهم الصوت مرات عدة.وأقدم الأهالي على توثيق فيديوهات لفتيات يتجمعن ليلا على جوانب الطريق لتقديم "خدماتهن" بشكل علني ومستفز.يُشار إلى ان أهالي المنطقة قدموا شكاوى عديدة بشأن ما يجري وطالبوا بالتدخل فوراً لضبط الفلتان الحاصل سيما وان هذه المنطقة تشهد ازدحاماً سكانياً.