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لبنان

هل لبنان على موعد مع موجة حر غير مسبوقة في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
02-08-2025 | 03:30
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نفت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة رياق الأخبار المتداولة عن ان موجة حر غير مسبوقة ستضرب لبنان في الأيام المقبلة.
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وأشارت المصلحة إلى ان الاحوال الجوية تبقى على حالها مع درجات حرارة 30 بقاعاً و28 ساحلاً ورياح شمالية غربية قوية بعد الظهر لغاية يوم الخميس المقبل يليها طقس حار حيث تصل الحرارة 34 بقاعاً و30  ساحلاً لغاية الخميس 8 آب. 
 
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