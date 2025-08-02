حمادة: جلسة الثلاثاء تتوقف عند توازن من المبادرات

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رأى عضو "اللقاء " النائب مروان حمادة لـ" الحر"، ان "جلسة الثلاثاء تتوقف عند توازن من المبادرات والاقتراحات المتضاربة"، مشيراً الى ان الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام "سيحاولان الخروج بها بحل وسط لا يرضي أحداً وقد يكون سبباً لتوترات جديدة".وقال: "يجب ان نكون واقعيين ،لا نتحدى الطائفة الشيعية ولكن يجب ان نقول الحقيقة لحزب الله بضرورة تسليم السلاح الذي يمكن ان يصادر او يدمّر او يعاد الى ".أضاف: "أظن ان سلام سيحاول وضع صيغة للانطلاق على الأقل اذا لم نقل اطاراً او تاريخاً للبدء لان الامر يتطلب وقتاً لا يمكن حصره بتاريخ معيّن".وشدد حمادة على ان "الحكومة على استعداد لوضع جدول زمني والرئيس أعطى الغطاء لذلك لكن يبقى المعني الأساسي فاما يتم حصر السلاح بسبب الانتماء اما رفض الدولة ومواصلة الدويلة والجيش الثاني".وراى ان "الحزب على حق بان يستمر بطلب الانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاغتيالات والتعديات".وتابع: "النية ليست وضع الجيش في صدام مع حزب الله لكن سيقال في الجلسة يجب ان يعطي حزب الله السلاح للجيش وان يضع مجلس الأعلى جدولاً زمنياً لذلك".ورأى حمادة انه على وزراء الحزب المشاركة وعلى الصيغة التي ستخرج بها الجلسة ان تكون مقبولة "جوّا" و"برّا" وان تضع الحكومة حوافز والأهم وقف الاعتداءات والاغتيالات لأن الأسرى سيعودون .ولفت الى ان "المكونات الأساسية لا تهزم والطائفة الشيعية لم تنهزم وهي مرشحة لاعادة بناء نفسها من خلال التعيينات".وجزم "حريصون اكثر منهم على إبقاء هذا الحضور الذي أصبح على حساب الباقي للتطمين، ولكن في موضوع السلاح لا للتطمين".واعتبر ان "الحوار مفتوح في كل المواضيع وتسليم السلاح مفتوح على المنهجية والخطة غير ذلك لن يبقى سلاح خارج كما أكد الرئيسان عون وسلام. ولا بد ان يظهر في البيئة الشيعية عقل ونطق حكيم لمصلحة الطائفة".ولفت الى ان "التهويل بداعش حجة مفضوحة ليقولوا للناس ليس فقط ان يبقى الكل على سلاحه انما دعوة الى التسلح. كلام مدمر للبنان وغير مقبول".وتابع: "نتفق مع القوات بالمقاربة والنظرة الحكيمة للملفات والأمور. ربما ليس لدينا اتفاق على كل المواضيع ولكن هناك انسجام كبير وهناك افق الانتخابات النيابية والحليف الأساسي هو من تصالحنا معه وهو ".وختم: "نقول لحزب الله: سلّم سلاحك وليس كرامتك .التخلي عن السلاح سيجلب "التشتشة" لكم".