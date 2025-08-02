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لبنان

بسبب "تسلق الهضبة الثالثة".. تدابير سير في الدبية غدا

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:34
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي: "اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 3-8-2025 سيقام "سباق تسلق الهضبة الثالثة" Course de Côté في مشروع Medyar الدبية– قضاء الشوف.
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يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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