بسبب "تسلق الهضبة الثالثة".. تدابير سير في الدبية غدا

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صدر عن ـ العامة ما يلي: "اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 17.00 من تاريخ 3-8-2025 سيقام "سباق تسلق الهضبة الثالثة" Course de Côté في مشروع Medyar الدبية– قضاء .يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".