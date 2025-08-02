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لبنان
المفتي عبدالله: وحدة الموقف اللبناني أساسٌ لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
02-08-2025
|
04:49
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أكد مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، أن "الاعتداءات
الإسرائيلية
المتكررة على
جنوب لبنان
، وتجاوزها الصارخ للقرار 1701، تُثبت أن العدو لا يحترم
القرارات الدولية
، ويعتمد سياسة الهروب إلى الأمام كلما اشتدت أزماته الداخلية".
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وأضاف في تصريح
في دار
الإفتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ
علي عبدالله
، والقيادي في حركة امل عادل عون أن "الردّ الوطني المطلوب اليوم هو بوحدة الموقف اللبناني، والوقوف صفاً واحداً خلف
الجيش اللبناني
، ليبسط سلطته على كل نقطة يتواجد فيها العدو
الإسرائيلي
أو يتربص بها".
وفي الشأن الداخلي، تطرق إلى موضوع إزالة التعديات من مدينة صور، فشدد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وتحقيق المساواة في تنفيذ القرار"، داعياً "
إدارات الدولة
المعنية إلى مواكبة هذه الإجراءات، عبر تسهيل إصدار دفاتر السوق وتوفير البدائل القانونية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ كراماتهم".
وختم بالدعوة إلى "أنسنة الإدارة، فلا تكون الدولة قاسية على أبنائها الفقراء ولينة مع أصحاب النفوذ"، معتبراً أن "العدالة في القرار هي أولى خطوات بناء الثقة بين الدولة والمواطن".
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