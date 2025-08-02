المفتي عبدالله: وحدة الموقف اللبناني أساسٌ لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

Advertisement

أكد مفتي صور وجبل عامل، العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، أن "الاعتداءات المتكررة على ، وتجاوزها الصارخ للقرار 1701، تُثبت أن العدو لا يحترم ، ويعتمد سياسة الهروب إلى الأمام كلما اشتدت أزماته الداخلية".وأضاف في تصريح الإفتاء الجعفري في صور، بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ ، والقيادي في حركة امل عادل عون أن "الردّ الوطني المطلوب اليوم هو بوحدة الموقف اللبناني، والوقوف صفاً واحداً خلف ، ليبسط سلطته على كل نقطة يتواجد فيها العدو أو يتربص بها".وفي الشأن الداخلي، تطرق إلى موضوع إزالة التعديات من مدينة صور، فشدد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، وتحقيق المساواة في تنفيذ القرار"، داعياً " المعنية إلى مواكبة هذه الإجراءات، عبر تسهيل إصدار دفاتر السوق وتوفير البدائل القانونية التي تضمن حقوق المواطنين وتحفظ كراماتهم".وختم بالدعوة إلى "أنسنة الإدارة، فلا تكون الدولة قاسية على أبنائها الفقراء ولينة مع أصحاب النفوذ"، معتبراً أن "العدالة في القرار هي أولى خطوات بناء الثقة بين الدولة والمواطن".