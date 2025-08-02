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لبنان

لمناسبة 1 آب.. بيان جديد من قيادة الجيش

Lebanon 24
02-08-2025 | 04:52
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شكرت قيادة الجيش كل مَن عايد المؤسسة العسكرية، لمناسبة العيد الثمانين للجيش، بمن فيهم الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة الأجهزة الأمنية والإدارية، ورؤساء الهيئات الاقتصادية والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، واللبنانيون عمومًا على تضامنهم ومودتهم الصادقة تجاه الجيش، متمنية لهم جميعًا دوام السلام والطمأنينة.
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