لمناسبة 1 آب.. بيان جديد من قيادة الجيش

شكرت كل مَن عايد ، لمناسبة العيد الثمانين للجيش، بمن فيهم الرؤساء الحاليون والسابقون، ورؤساء الطوائف، والوزراء والنواب الحاليون والسابقون، والبعثات الدبلوماسية، ورؤساء الأحزاب، وقادة والإدارية، ورؤساء والنقابية، والفاعليات الروحية والقضائية والاجتماعية والسياسية والبلدية والاختيارية والإعلامية والفنية، واللبنانيون عمومًا على تضامنهم ومودتهم الصادقة تجاه الجيش، متمنية لهم جميعًا دوام السلام والطمأنينة.

Advertisement