الصليب الأحمر سلّم معدات بحث وإنقاذ لاتحاد بلديات قضاء صور

Advertisement

وجرى تسليم المعدات في مقر اتحاد بلديات قضاء صور لفرق "المستجيب الأول" في ، خلال لقاء حضره كل من مدير وحدة ادارة في اتحاد بلديات قضاء صور مهنا ومدير وحدة الحد من مخاطر الكوارث المركزية في الأحمر اللبناني شعلان، مفوض في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي محمد وضاهر قائد المنطقة الثامنة.إلى جانب عدد من عناصر الفرق الإسعافية والمتطوعين .