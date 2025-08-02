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لبنان

الصليب الأحمر سلّم معدات بحث وإنقاذ لاتحاد بلديات قضاء صور

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:21
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تسلّمت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور معدات للبحث والإنقاذ، مقدّمة من الصليب الأحمر اللبناني، وذلك في إطار دعم الجهوزية وتعزيز قدرات فرق الاستجابة الأولى في قرى القضاء.
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وجرى تسليم المعدات في مقر اتحاد بلديات قضاء صور لفرق "المستجيب الأول" في جمعية الرسالة للإسعاف الصحي، خلال لقاء حضره كل من مدير وحدة ادارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور مرتضى مهنا ومدير وحدة الحد من مخاطر  الكوارث المركزية في الصليب الأحمر اللبناني قاسم شعلان، مفوض جبل عامل في جمعية الرسالة للاسعاف الصحي محمد نصر الله وضاهر حمود قائد المنطقة الثامنة.إلى جانب عدد من عناصر الفرق الإسعافية والمتطوعين .
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