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لبنان

بالفيديو... ورشة تدريبية لتعزيز استقبال المسافرين في مطار بيروت

Lebanon 24
02-08-2025 | 05:27
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أطلقت وزارة السياحة ورشة تدريبية متخصصة لعناصر الأمن العام العاملين في مطار بيروت، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام وجامعة الحكمة.
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فما أهداف هذه الورشة؟ ولماذا تُعد خطوة مهمة في هذا التوقيت؟

تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو:
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