بالفيديو... ورشة تدريبية لتعزيز استقبال المسافرين في مطار بيروت

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أطلقت ورشة تدريبية متخصصة لعناصر العاملين في ، وذلك بالتعاون مع وجامعة .فما أهداف هذه الورشة؟ ولماذا تُعد خطوة مهمة في هذا التوقيت؟تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو: