28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما هي قصة "التوك توك" في لبنان؟ مواطنون يتحدّثون
Lebanon 24
02-08-2025
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت وكالة "
الأناضول
" تقريراً جديداً عن وسيلة "التوك توك" المستخدمة للنقل في مختلف المناطق
اللبنانية
لاسيما من قبل الأشخاص ذوي الدخل المحدود.
Advertisement
ويقول التقرير إن انتشار "التوك توك" كان كبيراً في
لبنان
حتى أصبح الأمر خارج السيطرة، مشيراً إلى أن القانون اللبناني لا يجيز استخدام التوك توك وسيلة نقلة عامة، لكن الواضع المفروض هو عكس ذلك.
وخلال الآونة الأخيرة وخلال شهر
تموز
الماضي، أصدرت
وزارة الداخلية
قراراً يمنعُ استخدام "التوك توك"
لنقل الركاب ويقصره على الاستخدام الفردي أو نقل البضائع فقط، وهو ما أثار احتجاجات واسعة من قبل أصحاب هذه الوسيلة في مدن لبنانية، أبرزها
طرابلس
وصيدا والبقاع.
وبدأ ظهور التوك توك في شوارع لبنان بشكل ملحوظ قبل نحو خمس سنوات، وتزايدت أعداده مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتراوح أسعاره بين 1500 و3000 دولار، بحسب الحجم والمواصفات، ويسجَّل قانونياً في لبنان تحت فئة "دراجة آلية ثلاثية العجلات" مخصصة للاستخدام الفردي أو التجاري.
ورغم ذلك، تحول "التوك توك" إلى وسيلة نقل عامة غير مرخصة، نظراً لكلفته التشغيلية المنخفضة مقارنة بسيارات الأجرة، إذ لا تتجاوز أجرته ثلث تعرفة النقل التقليدي، ما جعله مقبولاً لدى شريحة واسعة من السكان.
وأشار طارق عاصم، وهو أحد السائقين في طرابلس، إلى أنه اضطر للاستدانة لشراء العربة وإعالة أسرته، مضيفاً: "قرار وزارة الداخلية مجحف، ومستقبلنا بات في المجهول".
أما زكريا مراد، فقال إنه اشترى "التوك توك" بمبلغ ثلاثة آلاف دولار، ودفع نحو 600 دولار لتسجيله رسمياً في مصلحة السير، مُطالباً الحكومة بإيجاد حلول أخرى بدلاً من المنع الكلي لاستخدام "التوك توك"، مؤكداً أن التوك توك أصبح وسيلة نقل أساسية لأكثر من 500 سائق في طرابلس وحدها.
من جهتها، ترى فاطمة
العلي
، وهي من مستخدمات "التوك توك"، أن هذه الوسيلة تلبي حاجاتها اليومية بسهولة، معتبرة أن حظرها سيضر بشريحة واسعة من المواطنين. أما وسام العبد، وهو أحد سكان طرابلس، فأشار إلى أنه يعتمد على "التوك توك" وسيلةَ نقل لكونها أسرع وأقل كلفة من سيارات الأجرة التقليدية. وأشار العبد إلى أنه "بدلاً من حظره، يجب التوصل إلى حل لا يمنع هذه الوسيلة من تقديم خدمة التوصيل داخل المدن".
(الأناضول)
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": اصحاب التوك توك في طرابلس قطعوا اوتوستراد البالما بالاتجاهين امام السيارات
Lebanon 24
"لبنان 24": اصحاب التوك توك في طرابلس قطعوا اوتوستراد البالما بالاتجاهين امام السيارات
02/08/2025 21:10:49
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري استمعت لمطالب سائقي الشاحنات وعربات "التوك توك"
Lebanon 24
الحريري استمعت لمطالب سائقي الشاحنات وعربات "التوك توك"
02/08/2025 21:10:49
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب التوك توك يقطعون أوتوستراد البالما بالإتجاهين (فيديو)
Lebanon 24
أصحاب التوك توك يقطعون أوتوستراد البالما بالإتجاهين (فيديو)
02/08/2025 21:10:49
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتصام لأصحاب التوك توك عند دوار الجبلي في بعلبك
Lebanon 24
اعتصام لأصحاب التوك توك عند دوار الجبلي في بعلبك
02/08/2025 21:10:49
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!
14:00 | 2025-08-02
02/08/2025 02:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور
Lebanon 24
عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور
13:51 | 2025-08-02
02/08/2025 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
02/08/2025 01:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
Lebanon 24
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
13:44 | 2025-08-02
02/08/2025 01:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة
Lebanon 24
قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة
13:40 | 2025-08-02
02/08/2025 01:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
14:56 | 2025-08-01
01/08/2025 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
15:12 | 2025-08-01
01/08/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-08-02
تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!
13:51 | 2025-08-02
عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور
13:49 | 2025-08-02
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:44 | 2025-08-02
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
13:40 | 2025-08-02
قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة
13:34 | 2025-08-02
بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 21:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24