28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كيف حُشِر "حزب الله"؟ لحظات حاسمة عن السلاح!
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
|
Lebanon 24
02-08-2025
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
"حُشر"
حزب الله
في "بيت اليَك" بشأن الاتجاه نحو إقرارٍ رسمي وفعليّ بـ"نزع سلاحه" وحصره بيد الدولة، من خلال جلسة حكومية ستكون عاصفة.
Advertisement
الوقتُ بشأن "الحل" المرتبط بالسلاح بات ضيقاً، بينما "حزب الله" يتمسّكُ بمواقفه المعلنة المرتبطة بعدم المساومة على السلاح وتثبيت مبدأ عدم التنازل عنه. أمام كل ذلك، سعى "الحزب" لتطويق الأمر، ففتح باباً سريعاً مع رئاسة الجمهورية حيث التقى
النائب محمد رعد
من الحزب، الرئيس
جوزاف عون
، فيما حصل لقاء آخر في
قيادة الجيش
بين العماد رودولف هيكل والقيادي في الحزب
وفيق صفا
.
ما يسعى إليه "حزب الله" حالياً هو السعي لإطالة المُهل قبيل الوصول إلى قرار لنزع السلاح أو أقله الضغط باتجاه الذهاب إلى صيغة لا تجعلهُ مستسلماً عسكرياً وسياسياً.
بالنسبة لـ"حزب الله"، فإن مسألة تسليم السلاح أو المضي بها في الوقت الراهن، ستكونُ بمثابة خطر سياسي وانتخابي سينعكس في الانتخابات النيابية عام 2026. في الواقع، فإن "حزب الله" يقف أمام استحقاق جوهري العام المقبل، وإن
بادر
باتجاه خطوة لا ترضي جمهوره، عندها سيكون تأثير ذلك شاخصاً خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة.
لهذا السبب، فإن أي قرار يتخذه "حزب الله" سيمثل مخاطرة بالنسبة له. في الواقع، إنْ الحزب قبلَ بتسليم السلاح عندها سيواجه نقمة داخلية قد تقود إلى خسائر سياسية فادحة في قاعدته. في المقابل، فإن لم يذهب "حزب الله" باتجاه التسليم، هناك ستكون الأمر مفتوحة أمام مخاطرة عنوانها فتح جبهة جديدة.
فعلياً، فإن الأمور "غير مستقرة"، ولهذا السبب كا ما يواجهه "حزب الله" يندرج تحت عنوان "ضيق الوقت". في المقابل، فإن المُستفيد الأول مما يعيشه "حزب الله" داخلياً هو
إسرائيل
لاسيما أن الأخيرة تستشعر أي أزمة يعيشها "حزب الله" فوراً للبناء عليها.
أمام كل ما تقدم، يبدو أن "حزب الله" بات يراجع حساباته تجاه أي خطوة يتخذها، فهل ستكون جلسة الثلاثاء المقبل "تفجيرية" بالنسبة للحزب، أم بمثابة خطوة تحت السقف "التهدئة" المطلوبة؟
المصدر:
خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ورقة "السلاح" رهن حسابات "حزب الله"
Lebanon 24
ورقة "السلاح" رهن حسابات "حزب الله"
02/08/2025 21:11:17
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" أمام لحظة الحسم: هل سيقاتل؟ ومَن ومتى؟
Lebanon 24
"حزب الله" أمام لحظة الحسم: هل سيقاتل؟ ومَن ومتى؟
02/08/2025 21:11:17
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
Lebanon 24
إسرائيل تنشر فيديو للحظة إستهداف مسؤول في "حزب الله"
02/08/2025 21:11:17
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ابي رميا عن سلاح "حزب الله": تحوّل إلى عبء ويجب تسليمه
Lebanon 24
ابي رميا عن سلاح "حزب الله": تحوّل إلى عبء ويجب تسليمه
02/08/2025 21:11:17
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!
Lebanon 24
تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!
14:00 | 2025-08-02
02/08/2025 02:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور
Lebanon 24
عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور
13:51 | 2025-08-02
02/08/2025 01:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
02/08/2025 01:49:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
Lebanon 24
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
13:44 | 2025-08-02
02/08/2025 01:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة
Lebanon 24
قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة
13:40 | 2025-08-02
02/08/2025 01:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. ما هو؟
15:21 | 2025-08-01
01/08/2025 03:21:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
Lebanon 24
صورة نادرة جداً لزياد الرحباني.. التقطها "مصور فيروز" الخاص
14:56 | 2025-08-01
01/08/2025 02:56:29
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
Lebanon 24
شاركت بمراسم دفنه: خطيبة الراحل زياد الرحباني السابقة تعود للواجهة.. هي ممثلة شهيرة أيضا (صور)
04:41 | 2025-08-02
02/08/2025 04:41:36
Lebanon 24
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن حرب وجبهة لبنان.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
15:12 | 2025-08-01
01/08/2025 03:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
Lebanon 24
3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة
12:14 | 2025-08-02
02/08/2025 12:14:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
محمد الجنون Mohammad El Jannoun
@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان
14:00 | 2025-08-02
تم استدراجه من سوريا إلى لبنان.. صورة موقوف بقبضة "المعلومات"!
13:51 | 2025-08-02
عبدالله شكر للجيش والدفاع المدني والبلديات إخمادها حريق الدبية وعين الحور
13:49 | 2025-08-02
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:44 | 2025-08-02
ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان
13:40 | 2025-08-02
قطاع بأمس الحاجة إلى أموال عاجلة
13:34 | 2025-08-02
بعد أزمته في مصر ومنعه من الغناء.. راغب علامة يكشف عن هذا الخبر
فيديو
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
02/08/2025 21:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24