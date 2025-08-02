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لبنان

إقفال مؤقت للطريق البحرية في ضبية غدًا... ما السبب؟

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:29
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:
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"اعتبارا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 3-8-2025، سيقيم الاتحاد اللبناني للدراجات بطولة لبنان للدرّاجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على الطريق البحري في منطقة مارينا – ضبية، بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن.

لذلك سيتم إقفال المسلك المذكور طيلة فترة السباق.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".
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