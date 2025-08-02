إقفال مؤقت للطريق البحرية في ضبية غدًا... ما السبب؟

Advertisement

"اعتبارا من الساعة 7.30 ولغاية الساعة 10.30 من تاريخ 3-8-2025، سيقيم للدراجات بطولة للدرّاجات الهوائية لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على في منطقة مارينا – ضبية، بين مسبح غولدن بيتش وثكنة اللواء الشهيدلذلك سيتم إقفال المسلك المذكور طيلة فترة السباق.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام".