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لبنان

فيديو نادر لعرض عسكري للجيش عمره 46 عاماً.. شاهدوه

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:44
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق عرضاً عسكرياً بمناسبة عيد الجيش يوم 1 آب عام 1979.
 
 
 
وظهر في الفيديو رئيس الجمهورية آنذاك الياس سركيس، رئيس مجلس النواب كامل الأسعد ورئيس الحكومة سليم الحص.
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ووفق الفيديو، فقد ظهر الجنود وهم يؤدون نشيد الجيش ومما جاء فيه: "نحن للفدى.. نحن للسماح.. راحة الندى.. نبضة السلاح.. أرضنا مدى.. مطلع الصباح.. شرقنا هدى.. مجدنا كفاح".
 
 
 
 
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