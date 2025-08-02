لجنة الشفافية في بلدية صيدا تُعلن تسعيرة المولدات لشهر تموز

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"يلتزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر تموز وهي 32790 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة على ان لا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذيه عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلو وات 39000ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنيه على اساس سعر وسطي للدولار 89700 ل.ل.وللمشتركين بالعدادات، يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 385000ل.ل لقدرة 5 أمبير و 685000 ل.ل لقدرة 10 أمبير و يضاف300000ل.ل لكل 5 أمبير إضافي.وبما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase) ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3×15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 985000 ليرة وليس 2785000ليرة.- إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم و عنوان صاحب المولد و رقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة و المجموع النهائي من دون اي اضافات اخرى مثل التباعد.- إلزامية إصدار جدول واضح بساعات التغذية و تعميمه على المشتركين.- إلزامية تركيب و اعتماد العدادات لكافة المشتركين.وفي ال قرر صاحب المولد إطفاء مولده بشكل نهائي و الخروج من الخدمة وجب عليه إعطاء مهلة 3 أشهر قبل ذلك. (يقدم و الخبر خطيا في قلم بلدية صيدا او البلدية المعنية)".وتابع: "بناء لاتفاق لجنة الشفافية مع الاستئنافية في الجنوب ستتلقى هذه شكاوى المواطنين عبر المخافر المعنية لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، ستبلغ اللجنة مضمون هذا البيان للنيابة العامة الاستئنافية في الجنوب".وتلفت وزارة الطاقة والمياه انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة: ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في ، رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...، التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية، ورسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة".وختم البيان: "تهيب وزارة الطاقة والمياه بالمعنيين بحماية المستهلك وخاصةً تشديد الرقابة تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من والبلديات والقضاء المختص".