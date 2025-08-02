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لبنان

ثغرة ترتبط بـ"الزودة" للعسكريين

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
02-08-2025 | 07:01
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أمس الجمعة، صدرت مذكرة من وزارة المالية تنص على أن الزيادة التي أقرت للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، سيجري صرفها خلال النصف الأول من شهر آب الجاري، وذلك عن شهر تموز.
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المذكرة هذه لم تنص على منح العسكريين "المفعول الرجعي" الذي كان منتظراً، فيما ليس معروفاً ما إذا كان حتى الآن ما إذا كانت المساعدة ذاتها ستُصرف مُجدداً عن شهر آب، باعتبار أن "سبل التمويل" غير مضمونة تماماً.
 
وعليه، تقولُ أوساط مالية إنه يجب على العسكريين الانتظار "كل شهر بشهره" لمتابعة وضع الزيادات.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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