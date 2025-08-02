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لبنان

ناصر الدين: الوزارة فعلت اللجان العلمية بكل طاقاتها

Lebanon 24
02-08-2025 | 07:06
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 إفتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين مؤتمرًا نظمه مستشفى المقاصد حول الحالات المعقدة لمجرى الهواء وكيفية معالجتها، بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لجراحة الأذن والأنف والحنجرة والرأس والعنق، وذلك بحضور ممثل نقيب الأطباء الدكتور محمد حاسبيني والمديرة التنفيذية في مستشفى المقاصد السيدة جومانا نجار وممثل رئيس المصلحة الطبية في المستشفى الدكتور وليد نصر الدين ورئيس الجمعية اللبنانية لجراحة الأذن والأنف والحنجرة الدكتور رائد رطيل ورئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة في المقاصد الدكتور باسل البابا، والكادر الطبي في مستشفى المقاصد وحشد من الأطباء المتخصصين من مختلف المستشفيات اللبنانية.
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ولفت ناصر الدين إلى أهمية المؤتمرات التي تنظمها الجمعيات العلمية والتي تحقق هدف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية العلمية، وهو تأمين الرعاية الصحية النوعية بناء على أحدث الأبحاث والإكتشافات العلمية.


وتابع: "أن الوزارة فعلت اللجان العلمية بكل طاقاتها، من أجل أن يكون لصاحب الإختصاص رأيه الذي يسهم بفاعلية في الوصول إلى النتائج المطلوبة. وتابع أن الوزارة تتبنى التوصيات التي تقدمها اللجان العلمية، كما حصل مثلا في قطاع أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة".


أضاف ناصر الدين أنه بموجب التوصيات الصادرة عن اللجان العلمية، قررت وزارة الصحة العامة إدخال عدد مهم من الأدوية الجديدة في البروتوكولات العلاجية للأمراض السرطانية من ضمن المناقصات الجديدة التي أجرتها وزارة الصحة العامة".

وأمل ناصر الدين نجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج علمية مثمرة تسهم في علاج نوعي للمرضى.

 
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