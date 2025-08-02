المطار سيشهد ازدحامًا متزايدًا في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل

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وفي حديث عبر "النهار"، أوضح جابر أن "الازدحام سيزداد في الأيام المقبلة بسبب زيارة الأربعين إلى ".وشدّد جابر على ضرورة حضور المسافرين إلى المطار قبل 3 ساعات من وقت الإقلاع هذه الخطوة.كما نصح المسافرين القادرين على "إجراء online check-in قبل قدومهم إلى المطار وألا يحملوا معهم مواد ممنوعة إلى التفتيش الشخصي ولا يضعوا في الحقائب التي توضع بالشحن أي مواد خطرة مثل أو بطاريات أو زيوت وغيرها، وألا يحملوا في حقيبة اليد سوائل أكثر من 100g أو مواد حادة، وذلك بغية تسهيل أمورهم بسرعة.