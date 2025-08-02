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لبنان

المطار سيشهد ازدحامًا متزايدًا في الأيام المقبلة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-08-2025 | 08:20
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كشف المدير العام للطيران المدني أمين جابر، اليوم السبت، أن "الزحمة في المطار في هذا الوقت طبيعية، نتيجة قدوم المغتربين ومغادرة اللبنانيين المقيمين لقضاء عطلة الصيف في الخارج".
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وفي حديث عبر "النهار"، أوضح جابر أن "الازدحام سيزداد في الأيام المقبلة بسبب زيارة الأربعين إلى العراق".

وشدّد جابر على ضرورة حضور المسافرين إلى المطار قبل 3 ساعات من وقت الإقلاع هذه الخطوة.

كما نصح المسافرين القادرين على "إجراء online check-in قبل قدومهم إلى المطار وألا يحملوا معهم مواد ممنوعة إلى التفتيش الشخصي ولا يضعوا في الحقائب التي توضع بالشحن أي مواد خطرة مثل power bank أو بطاريات أو زيوت وغيرها، وألا يحملوا في حقيبة اليد سوائل أكثر من 100g أو مواد حادة، وذلك بغية تسهيل أمورهم بسرعة.
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