الحاج: الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش

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رعى "القوّات اللبنانيّة" ممثّلًا بالنائب رازي الحاج، عشاء مركز بعبدات في المتن الشّمالي، بحضور النائبين نزيه متّى وملحم الرياشي ممثَّلًا بعضو المجلس المركزي زينة يمّين، عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق ادي أبي اللمع، أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، منسّق المنطقة ميشال جمّال، بلدية بعبدات شرباتي وأعضاء ، مختار القنابة - بسفرين - الزاهرية طوني هاشم، مختار بعبدات شربل ملكي، إضافةً إلى عدد من رؤساء المراكز واللجان، ورئيس مركز بعبدات ميلاد ملكي وأعضاء المركز، وحشد من أبناء البلدة ومناصرين.وألقى الحاج كلمة أكّد فيها أنّ " يقف أمام لحظة مصيرية، بين خيار الدولة أو اللادولة"، مشددًا على "حصرية السلاح بيد وحده".وأشار إلى أن "اجتماع الثلثاء المقبل سيكون مفصليًا لتثبيت هذا الموقف"، مؤكدًا أن " لم تساوم يومًا على هذا المبدأ، لا في زمن الإحتلال ولا اليوم".ودعا إلى "عدم الخوف من التهويل الإعلامي"، مشيرًا إلى أن "الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش، وإذا اقتضت الحاجة، عبر القوّات ".