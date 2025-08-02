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لبنان

الحاج: الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش

Lebanon 24
02-08-2025 | 08:11
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رعى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع ممثّلًا بالنائب رازي الحاج، عشاء مركز بعبدات في المتن الشّمالي، بحضور النائبين نزيه متّى وملحم الرياشي ممثَّلًا بعضو المجلس المركزي زينة يمّين، عضو الهيئة التنفيذيّة النائب السابق ادي أبي اللمع، أمين سرّ تكتل "الجمهورية القوية" سعيد مالك، منسّق المنطقة ميشال جمّال، نائب رئيس بلدية بعبدات فؤاد شرباتي وأعضاء المجلس البلدي، مختار القنابة - بسفرين - الزاهرية طوني هاشم، مختار بعبدات شربل ملكي، إضافةً إلى عدد من رؤساء المراكز واللجان، ورئيس مركز بعبدات ميلاد ملكي وأعضاء المركز، وحشد من أبناء البلدة ومناصرين.
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وألقى الحاج كلمة أكّد فيها أنّ "لبنان يقف أمام لحظة مصيرية، بين خيار الدولة أو اللادولة"، مشددًا على "حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني وحده".


وأشار إلى أن "اجتماع مجلس الوزراء الثلثاء المقبل سيكون مفصليًا لتثبيت هذا الموقف"، مؤكدًا أن "القوات اللبنانية لم تساوم يومًا على هذا المبدأ، لا في زمن الإحتلال ولا اليوم".


ودعا إلى "عدم الخوف من التهويل الإعلامي"، مشيرًا إلى أن "الرد على أي 7 أيار جديد سيكون عبر الدولة والجيش، وإذا اقتضت الحاجة، عبر القوّات اللبنانية".


وختم مؤكدا أن "الانتخابات النيابية المقبلة في عام 2026 ستكون محطة حاسمة، تراهن فيها القوّات على تحقيق أكثرية نيابية تضع القرار السيادي في يد من يستحقه. نريد للقوّات اللبنانية أن تكون نجمة ساحة النجمة".
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