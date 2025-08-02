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لبنان

الأردن: نؤكد دعمنا للبنان في الأزمات

Lebanon 24
02-08-2025 | 10:05
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شدد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، في تصريح على "عمق العلاقات التاريخية بين عمّان وبيروت".
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وأكّد المومني "دعم الأردن للبنان في الأزمات، ووجود توجيهات ملكية بتمتين التعاون الاقتصادي، لا سيما في ملف الربط الكهربائي".

وشدد على "أهمية الإعلام المسؤول"، مؤكدًا "التزام الأردن بحرية التعبير ضمن ضوابط القانون والمصلحة الوطنية"، ومثمّنًا "العلاقة العميقة بين الشعبين الأردني واللبناني".
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