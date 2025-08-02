الأردن: نؤكد دعمنا للبنان في الأزمات

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وأكّد المومني "دعم للبنان في الأزمات، ووجود توجيهات ملكية بتمتين التعاون الاقتصادي، لا سيما في ملف الربط الكهربائي".وشدد على "أهمية "، مؤكدًا " الأردن بحرية التعبير ضمن ضوابط القانون والمصلحة الوطنية"، ومثمّنًا "العلاقة العميقة بين الشعبين واللبناني".