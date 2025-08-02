الصمد هنّأ طلاب الثانوية العامة على نجاحهم

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هنأ النائب الطلاب الذين نجحوا في امتحانات شهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة، مثنيا على "الجهود التي بذلوها من اجل تحقيق هذا النجاح الذي سعوا اليه بشكل حثيث"، ومتمنيا لهم "تحقيق طموحاتهم في المراحل التعليمية والعملية المقبلة".ونوه ب" اهالي الطلاب بعدم اطلاق النار ابتهاجا، والاقتصار على الالعاب النارية ونشر اجواء الفرح والبهجة"، مباركا لهم ايضا ب"نجاح ابنائهم الذي كان ثمرة تعبهم وتفانيهم وتضحياتهم".